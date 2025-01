Strade, aumentati gli incidenti: "Ma dove ci sono i velox azzerati"

In occasione di San Sebastiano, patrono della polizia locale che sarà celebrato lunedì a Bagnara, ieri sono stati presentati i dati aggregati dell’attività 2024 del corpo provinciale e di quelli dei Comuni e delle Unioni del Ravennate.

Iniziamo dall’area ambientale, dove i controlli sono stati 3.846 con 1.249 violazioni. Gli animali salvaguardati nel corso dell’anno sono stati 41 e i veicoli abbandonati rimossi 97. Per quanto riguarda l’attività di polizia stradale si è passati da 26.511 controlli a 34.504, con un aumento di 7.993 veicoli fermati. "Nonostante una maggiore presenza sul territorio – ha spiegato Paola Neri, comandante della polizia locale dell’Unione della Bassa Romagna – si è registrato purtroppo un aumento dell’incidentalità stradale: i sinistri erano stati 2.234 nel 2023, di cui 23 con esito mortale, e sono diventati 2.387 del 2024, di cui 26 mortali. La maggior parte degli incidenti avviene nei centri urbani. Va tenuto conto che un veicolo che viaggia ai 50 km/h in uno scontro frontale è come un’auto che cade dal terzo piano. Senza dimenticare che molti dei sinistri coinvolgono pedoni e ciclisti. Da sottolineare, inoltre, che dove sono stati installati dispositivi elettronici di rilevamento della velocità gli incidenti si sono praticamente azzerati. Anche la distrazione è una della cause che provoca sinistri stradali, come pure il consumo di alcolici e l’utilizzo del cellulare: tutti elementi che modificano la capacità di reazione".

Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 448.396 sanzioni in provincia, con 500 patenti ritirate e 127 rilevazioni per guida senza patente. I veicoli sprovvisti di assicurazione fermati sono stati 1.465. Passando ai dati sull’attività della polizia commerciale, nel 2024 i controlli alle imprese sono stati 6.305 con 903 sanzioni amministrative e 61 penali. Un altro ambito di intervento riguarda i mercati e le fiere, dove le verifiche sono state quasi 3.200. In materia edilizia invece le sanzioni sono state 281, a cui si sommano 2 sequestri, per 822 controlli: "La maggior parte delle sanzioni di natura penale – ha spiegato Fabio Forlivesi, comandante della polizia locale di Russi – sono relative ad attività svolte in assenza del permesso di costruire". I procedimenti giudiziari gestiti dai comandi di polizia locale sono stati poi 2.460, con 659 denunce e querele, 19 persone arrestate e 119 fermi per identificazione.

Passando poi alla videosorveglianza, in provincia ci sono 1.068 impianti ambientali e 111 di lettura targhe. Per questi ultimi è in dirittura d’arrivo il progetto ‘Mosaico’, per condividere le immagini con tutte le forze di polizia, anche di Stato, sul teritorio. Andrea Giacomini, comandante della polizia locale di Ravenna, ha detto che "il crescendo di prestazioni della polizie locali si è avvicinato a quelle che tradizionalmente vengono erogate dalle forze di polizia dello Stato, in primis Arma dei carabinieri e polizia, che operano nel nostro territorio. Le attività però non sono in competizione, ma complementari".

lu.sca.