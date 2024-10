Strade, canali e ferrovia da sistemare. Fondi dalla Struttura commissariale

Sono ventuno gli interventi recentemente finanziati dalla Struttura commissariale per la ricostruzione a Brisighella. Nella cornice delle recenti ordinanze emesse dalla struttura commissariale "il Comune di Brisighella ha ricevuto 39 milioni di euro – evidenzia l’Amministrazione – mentre il Consorzio di Bonifica ha ricevuto 10 milioni di euro, l’Agenzia Regionale ha ricevuto 3 milioni e 200mila euro. Gli interventi in oggetto sono tutti finanziati dalle ordinanze 33 e 35 della Struttura commissariale. Oltre al Comune di Brisighella, grazie a queste ordinanze verranno finanziati altri enti per svolgere lavori che interessano il territorio brisighellese".

Il Comune di Brisighella dovrà occuparsi di ventuno interventi, "di cui quattro da gestire attraverso il proprio bilancio; per i restanti diciassette si avvarrà di una stazione appaltante ausiliaria. I quattro interventi in carico al bilancio comunale riguarderanno alcune sistemazioni fognarie, sistemazioni stradali, vasche di laminazione e altri luoghi pubblici. Gli altri interventi riguarderanno invece la sistemazione di frane su molte strade del territorio. Sono stati inoltre rimodulati con l’ordinanza 35, in aumento, dei fondi già assegnati con precedenti ordinanze, che riguardano lavori all’alto Lamone e al nuovo Ponte di Ceparano sul torrente Marzeno.

I fondi assegnati al Consorzio di Bonifica verranno utilizzati per ripristini della funzionalità idraulica dei corsi d’acqua minori mediante l’allontanamento di materiale franato in alveo e riapertura di canalizzazioni occluse. Per quanto riguarda l’Agenzia Regionale, con i fondi provvederà alla riprofilatura, alla sistemazione e al riassetto di alcuni alvei con ricostruzione di sponde e consolidamenti in tratti saltuari. I fondi assegnati ad Rfi – prosegue il Comune di Brisighella – saranno impiegati per la sistemazione e consolidamento della rete ferroviaria e la progettazione ed esecuzione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie interessate dai versanti in frana". Il territorio brisighellese è stato flagellato dalle frane in alcune delle infrastrutture maggiori della vallata: la provinciale che conduce a Marradi (colpita all’altezza dell’abitato di San Cassiano) la provinciale Valletta che da Fognano porta a Zattaglia – franata completamente dopo le piogge torrenziali dello scorso 18 settembre – e la ferrovia Faenza-Firenze. Tre interventi rispettivamente a carico della Provincia e di Rete ferroviaria italiana.