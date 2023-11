Strade chiuse e cambi di orario dei bus

Per consentire lo svolgimento dell’edizione 2023 della Maratona di Ravenna città d’arte e delle podistiche collegate (la “Ravenna Half Marathon 21K” e la “Martini Good Morning Ravenna 10k”) in programma domenica, saranno istituite diverse modifiche alla viabilità e alla sosta, già a partire da sabato (in alcuni casi anche da oggi). Le strade chiuse saranno dalle 14.30 di sabato alle 21 di domenica via di Roma (nel tratto compreso fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini); dalle 6 alle 21 di domenica viale Santi Baldini, via Cesarea (nel tratto compreso fra viale Santi Baldini e via Renato Serra) e via Alberoni (nel tratto compreso fra viale Santi Baldini e via di Roma); dalle 6 di domenica fino a cessate esigenze di corsa (ore 16 circa) il tratto stradale di collegamento fra via Destra Canale Molinetto e via Sinistra Canale Molinetto (antistante al Vivaio Siboni); dalle 7 di domenica fino a cessate esigenze di corsa (ore 16 circa) via Darsena (nel tratto compreso fra via Antico Squero e via Candiano).

Dalle 8 di domenica fin alle 16 circa tutto il percorso di gara con alcune eccezioni: il centro storico (eccetto via di Roma e zona giardini pubblici), la zona di via delle Industrieparco Teodorico, via Chiavica Romea e la zona del quartiere San Giuseppe saranno riaperte orientativamente alle 13 circa; le strade di Ponte Nuovo e Classe saranno riaperte orientativamente alle 14 circa; le restanti strade saranno riaperte a mano a mano che si libereranno. Saranno istituti divieti dalle 12 di sabato alle 21 di domenica in via di Roma (nel tratto compreso fra via Guaccimanni e il giardino del Mar) e via delle Industrie (nell’area antistante all’uscita del percorso pedonale e ciclabile proveniente da via Montecatini); dalle 8 di oggi alle 21 del 13 novembre via di Roma (lato e tratto compreso fra Santa Maria in Porto e viale Santi Baldini). Nelle giornate di sabato e domenica le linee del trasporto pubblico che transitano nelle zone della città e del litorale interessante dal percorso di gara subiranno temporanee interruzioni o modifiche al loro percorso. L’invito è quello di consultare il sito di Start Romagna. Tutte le modifiche sulla viabilità sul sito www.comune.ra.it