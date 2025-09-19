Strade chiuse Ironman 2025 a Cervia: come cambia la viabilità

Cervia (Ravenna), 19 settembre 2025 – Cambio di viabilità per Ironman Italy Emilia-Romagna. Ospedali sempre raggiungibili.

Strade chiuse

Domani, sabato 20 settembre, si prevede la chiusura della E45, da Ravenna fino al raccordo con via Emilia-Torre del Moro dalle 5, in entrambe le direzioni. Dalle 7:30 è prevista la chiusura della secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia. Uscita obbligatoria n. 5 su via Dismano. Sarà invece chiuso al traffico l’ingresso n. 4 dalla rotonda Secante in direzione Forlì.

In relazione alle strade urbane ed extraurbane interessate dal percorso dalle 8 sarà chiusa la via San Cristoforo fino a Santa Maria Nuova. La viabilità nelle strade elencate sarà ripristinata a fine gara, alle 19.

Domenica 21 settembre i tratti stradali chiusi al traffico saranno gli stessi del giorno prima, ma cambieranno gli orari. La E45 sarà chiusa dalle 9:30, mentre la Secante e la via San Cristoforo dalle 11:30. La riapertura è prevista intorno alle 18.

Viabilità: percorsi alternativi

Il percorso alternativo da Ravenna direzione Roma e viceversa rimane la via Dismano, percorribile in entrambe le direzioni. L’ingresso in E45 direzione Roma sarà possibile dalla via Emilia, mentre per chi proviene da Roma l’uscita obbligatoria da Cesena Sud. Per quanto riguarda la Secante, per chi proviene da Rimini uscita obbligatoria n. 5 per poi poter proseguire sulla via Emilia, mentre per chi deve entrare in Secante provenendo da Forlì in direzione Rimini sarà possibile sempre solo dall’entrata n. 5 (sulla Via Dismano). Si consiglia l’uso dell’A14 già da Cesena Sud per chi deve spostarsi in direzione Forlì, soprattutto per chi proviene da Rimini. Per maggiori informazioni si può chiamare la Polizia Locale allo 0547.354811.

Gli autobus

Chi sceglie di spostarsi con il servizio pubblico locale può invece fare riferimento alle modifiche temporanee delle linee degli autobus, che saranno disponibili sul sito di Start Romagna e sul sito del Comune, nello spazio dedicato ad Ironman.

Restano confermate come gli anni precedenti le modifiche alla viabilità per sabato 20 e domenica 21 settembre nelle zone coinvolte per permettere lo svolgimento delle gare, in particolare a Villa Inferno e a Sant’Andrea. Per chi vive a Sant’Andrea saranno attive le navette nella zona artigianale di Montaletto (dove è possibile lasciare l’auto) e a Sant’Andrea.

Parcheggi gratis e scuole chiuse sabato

Stalli blu gratuiti su tutto il territorio comunale di Cervia anche per domani e domenica e scuole chiuse a Cervia nella giornata di domani, sabato 20 settembre. Il percorso di gara prevede il passaggio degli atleti nelle zone centrali che, quindi, saranno interdette all’accesso: lungomare Deledda, centro storico, centro di Milano Marittima. Queste le aree principali. Qui qualsiasi informazione su viabilità e programmi sui giorni delle gare.