Strade da asfaltare. La prossima settimana la Circonvallazione

Strade da asfaltare: il programma è partito lunedì con via Papa Giovanni XXIII, poi un intervento in corrispondenza della pista ciclabile di via Martiri Fantini incrocio via Maccanetto. La prossima settimana sarà interessata a tratti via Circonvallazione Sacchetti. Si partirà con il tratto tra via Cavour e via Ospedale, chiudendolo al passaggio dei veicoli e deviando il traffico su via Cavour. Sarà poi la volta del tratto tra viale Roma e via Bertoni garantendo il passaggio dei veicoli su metà carreggiata; poi lavori di asfaltatura prima su via Bertoni e di seguito su via Gervasi.