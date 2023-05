Strade devastate Un boato poi il crollo Via San Martino sprofonda nella notte

È stato letteralmente divorato dalle acque un intero tratto di strada nelle campagne a sud di Faenza, in via San Martino, poco più a est del poligono di tiro, non lontano dall’area urbana della città. La frana che ha portato con sé un segmento di strada, per una lunghezza di una decina di metri, ha avuto luogo nella notte fra mercoledì e giovedì, intorno all’una e mezza. A scatenarla non è stata dunque l’alluvione della notte prima, ma il deflusso delle acque che dai campi allagati si riportavano lentamente nell’alveo del fiume Marzeno. Ora la strada è interrotta: la vallata di Santa Lucia e quella solcata dalla provinciale modiglianese sono adesso collegate solo attraverso via Canovetta, che attraversa i primi rilievi appenninici, e la poco agevole via Pittoria. Porre rimedio al danno non sarà semplice, considerando che la frana ha scavato un baratro di vari metri al di sotto di quello che era l’asse stradale. I residenti in zona, tra cui l’agricoltore Federico Foschini, raccontano di una situazione mai vista nell’ultimo mezzo secolo: nella giornata di mercoledì ettari interi di campagna si presentavano sommersi da vari metri d’acqua. Ieri mattina la situazione era apparsa sin da subito addirittura peggiore. Quando i componenti della famiglia Gallegati sono arrivati sul posto, messi in allarme dal boato che aveva appena distrutto la strada, hanno trovato i campi trasformati nel fronte di una cascata. Alcuni alberi si sono letteralmente trovati privi del terreno su cui sorgevano, e si sono accasciati nella loro interezza sul guardrail crollato.

Fra chi è stato messo in fuga dalle acque anche un imprenditore della zona. Enormi sono i danni alle colture, rimaste quasi interamente sommerse per un giorno intero, e che ancora ieri avevano la parte inferiore del tronco ricoperta dalle acque. Nella zona si sono spaccate varie tubature: i residenti sono tuttora privi delle utenze. L’interruzione di via San Martino complica ulteriormente la viabilità nelle campagne a sud di Faenza, già messe a dura prova dalla chiusura al traffico della strada che passa al di sopra della chiusa di Errano. Ad oggi appare complicato immaginare se e quando via San Martino possa essere ripristinata.

