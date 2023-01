Strade dissestate da neve e gelo

Puntuale con l’appuntamento di gennaio, anche nel 1980 la neve si presentò nell’alta collina il 5 e in pianura il 9. Sulle vette più alte, come a Fornazzano, sopra a Casola Valsenio, dove nevicò per sette giorni, la coltre raggiunse il metro di altezza, a Faenza i 15 centimetri, a Ravenna 6. A Faenza il peso della neve causò il crollo del tetto di un garage di via Ca’ Pirota e venti auto rimasero seppellite e in gran parte distrutte. E sempre a Faenza, come mostra la foto della controvia di viale Baccarini, neve e ghiaccio causarono il dissesto di moltissime strade del centro.

A cura di Carlo Raggi