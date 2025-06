Strade dissestate e incuria. L’Sos del Consiglio territoriale

Ancora problemi di viabilità e manutenzione nel territorio del Consiglio Territoriale di Roncalceci. A sollevare la questione è Ulisse Babini, vicepresidente del Consiglio Territoriale e segretario del Comitato Cittadino Filetto-Pilastro, che segnala all’opinione pubblica la "cattiva gestione" di alcune strade comunali. Nel mirino, in particolare, via della Produzione, via dell’Orso (foto) e via Minarda. Quest’ultima, importante arteria di collegamento verso Forlì, versa in condizioni critiche a seguito dell’alluvione del 2023.

"Dopo oltre due anni, queste strade dissestate non sono ancora state ristrutturate", denuncia Babini. "Per quanto riguarda via Minarda, è stato semplicemente apposto un cartello di pericolo: ‘strada dissestata’". Ma non è tutto. Babini punta il dito anche contro la mancata gestione dei germogli dei tigli presenti lungo la strada provinciale n.34, via Roncalceci, nel centro abitato di Filetto. "Questi germogli stanno invadendo la sede stradale, compromettendo la visibilità e rendendo pericolosa l’immissione in strada da vie laterali", spiega. La vegetazione ha inoltre "completamente invaso il passaggio ciclo-pedonale" nei pressi del parco delle Rimembranze. Le segnalazioni, reiterate più volte a Provincia e Comune, sembrano essere cadute nel vuoto. "Senza esito" è rimasta anche la richiesta di taglio dell’erba alta nel parco di Filetto, "particolarmente frequentato dai figli degli immigrati residenti nelle vicine case degli ex-autocostruttori".