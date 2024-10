Strade distrutte dall’acqua. Tre milioni di interventi

Ammontano a tre milioni e 600.000 euro le risorse che la Struttura commissariale ha stanziato nell’ordinanza 13 bis emessa di recente, destinate a ripristinare lo stato della viabilità complessiva della città e delle zone limitrofe danneggiata dall’alluvione del maggio 2023.

L’importo va ad aggiungersi ai 2 milioni di euro già destinati, tramite l’ordinanza 13, al rifacimento di via Predola, colpita non solo dall’alluvione ma ulteriormente compromessa dal traffico deviato dalla chiusura della Provinciale Selice. A occuparsi del cantiere sarà direttamente la società Sogesid. A distanza di un anno manca ancora l’analisi geologica e il progetto definitivo. Pertanto non è ancora chiaro quando inizierà il cantiere.

Il 9 ottobre, in collaborazione con la Consulta dei cittadini, l’Amministrazione organizzerà un’assemblea pubblica allo scopo di tracciare il quadro degli interventi di messa in sicurezza del territorio e dei piani speciali. A questi ultimi è affidata la definizione dei progetti destinati a proteggere i quartieri più colpiti dagli eventi alluvionali del 2023. A farne parte sono, ad esempio, il quartiere Lombardina dove il progetto avviato da Hera per il potenziamento della rete fognaria si completerà con la realizzazione di una cassa di laminazione e la zona compresa fra le vie Aldo Moro e Benati. In questi casi si tratta di risorse da Pnrr che dovranno essere realizzate entro il 30 giugno del 2026. A essere già partito è invece il potenziamento della rete fognaria della zona Saracca mentre, nel mese in corso, partirà un analogo intervento in via Paolo Fabbri sempre gestito da Hera che andrà a legarsi ai progetti inerenti la realizzazione dei bacini di laminazione.

L’ordinanza 13bis mette infine a disposizione di Conselice anche i 700.000 euro necessari per intervenire sul potabilizzatore.

È evidente che ci sia ancora tanto da fare per la messa in sicurezza del territorio, i cittadini sono preoccupati e serve davvero un’accelerazione degli interventi. È ormai ben visibile come il nostro sistema idraulico non sia più adeguato alle nuove condizioni e dunque occorre agire più velocemente non solo per mettere in atto i progetti ma anche sul fronte rimborsi. Allo stato attuale, in tutta Conselice, sono state presentate sulla piattaforma Sfinge solo 72 domande di cui 22 da parte di aziende, indice di quanto sia complicata la burocrazia da affrontare per accedere ai rimborsi.

Monia Savioli