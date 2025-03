Strade e argini, lavori per 36 milioni e mezzo

Sono 25 gli interventi in capo a Sogesid e a Consap che nei prossimi mesi dovrebbero prendere il via nel territorio della Bassa Romagna. Si tratta perlopiù di opere di sistemazione di strade e di messa in sicurezza del territorio su argini dei canali di scolo afferenti alle ordinanze 13 e 33 della Struttura Commissariale durante lo scorso anno. L’importo complessivo dei lavori è di 36,4 milioni di euro, tutti fondi provenienti dal Pnrr. Ad assicurare che entro giugno partiranno i primi cantieri sono state le stesse società statali durante un incontro tenutosi martedì scorso in Regione e che ha visto la partecipazione di una delegazione di sindaci dell’Unione.

Nel comune di Bagnacavallo è atteso il ripristino di molte strade alluvionate. In capo a Sogesid è il rifacimento della via San Gervasio per 859 mila euro, via Viazza Nuova per 845 mila euro, mentre altre strade comunali che hanno subito le conseguenze della catastrofe del maggio 2023 riceveranno interventi per 898mila euro. Sono affidati a Consap le sistemazioni di via Boncellino per 1 milione di euro, via Bellaria per 115mila euro, via Formazione per 155mila euro, così come la riparazione delle strade afferenti alla zona industriale per complessivi 590mila euro. Anche a Conselice sono previsti vari interventi, uno dei più attesi è quello su via Predola per il cedimento della sponda arginale del canale con conseguente scivolamento della carreggiata per un tratto di circa 4 km, in questo caso l’ammontare dei lavori è di 2 milioni 115mila euro, l’intervento è in capo a Sogesid che sul finire dello scorso anno ha svolto le rilevazioni geologiche richieste per la stesura del progetto definitivo. All’altra società statale sono stati affidati i lavori sulle strade del centro cittadino e via Frascata per 320 mila euro, le vie della zona del forese vedranno interventi per 1 milione 320mila euro, mentre tutte le altre strade che circondano il centro saranno interessate da opere per un totale di oltre 1 milione e 300mila euro.

Gli interventi che riguardano la città di Lugo sono stati tutti affidati a Sogesid. Rientrano in questi anche la realizzazione di due vasche di laminazione, una nel canale di bonifica ‘Canaletta di Budrio’ con un intervento di 3 milioni e 75mila euro, l’altra a completamento della vasca già presente nel parco Golfera per un importo di 4 milioni e 45mila euro. La bonifica della via Lunga nel tratto dalla rotatoria delle cinque vie alla provinciale di Maiano costerà oltre 3 milioni di euro. Vi sarà anche la sistemazione di via Chiese Catene per 901mila euro, via Canaletta per 911mila euro, Via Leonelli per 1 milione 675mila euro. Sì passa poi al lavoro per la sistemazione delle strade del centro urbano per un importo lavori di 6 milioni e 200mila euro, fanno parte di queste le vie Mentana, De Brozzi, Piratello, Felisio, Quarantola, Circondario Ponente, Circondario Sud, Oriani, Pinedo, Masi, Acquacalda, Foro Boario. La sistemazione delle frane dei canali consortili in fregio alla viabilità comunale comporterà cantieri per 1 milione 265mila euro. A Sant’Agata sul Santerno sono attesi interventi su tutta la rete stradale e le piste ciclabili collassate per un importo di 3 milioni 750mila euro. Come detto, si tratta di interventi che afferiscono ai fondi del Pnrr e che dovrebbero quindi vedere conclusi i cantieri entro la metà del prossimo anno, da qui la forte preoccupazione da parte dei sindaci rispetto alle tempistiche, come riportato alla riunione di martedì a Bologna.

Matteo Bondi