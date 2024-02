Strade e piazze intitolate a donne. Tutte le cerimonie

Il Comune di Casola ha reso noto il calendario delle intitolazioni di cinque tra strade e piazzali. Due sono dedicate a donne, mettendo fine a una discriminazione di genere in quanto solo una via è dedicata a una donna, Santa Martina. S’inizia sabato 23 marzo, alle 15.30 con l’intitolazione della strada che interseca l’area urbanizzata degli Ulivi, a Tina Anselmi (1927-2016), partigiana, docente, prima donna a far parte del Consiglio dei ministri, nel ruolo di ministra della Sanità. Seguirà, alle 16.30 l’inaugurazione, con Romano Prodi, del Centro studi Benigno Zaccagnini nella biblioteca comunale. Il 24 marzo l’area verde a fianco del piazzale dell’ex campo sportivo di via Cantone sarà dedicata a Marco Pantani (1970-2004), ciclista professionista tra i più amati anche nella valle del Senio. Sabato 30 marzo, alle 15, sarà intitolato a Giovannina Acquaderni (1838-1914) il piazzale che fiancheggia il cimitero dove la nobildonna, "grande benefattrice del paese", riposa nel famedio comunale. A Secondo Casadei (1906-1971), violinista e compositore, considerato il più importante esponente del liscio romagnolo, nel pomeriggio del 4 maggio sarà dedicato il piazzale con area sosta camper che fiancheggia via Gramsci. La sera, nel cinema Senio, si svolgerà una serata in onore dell’autore di ‘Romagna mia’. Infine, il piazzale all’imbocco di via Gramsci, sarà dedicato a Bartholomä, il paese della Repubblica Federale di Germania gemellato con Casola dal 2002. La cerimonia d’intitolazione è fissata per il pomeriggio di sabato 15 giugno con una delegazione tedesca, ospite a Casola per la Sommeranfangfest.

Beppe Sangiorgi