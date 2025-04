Strade e ponti, i cantieri dopo l’alluvione

La giunta comunale di Lugo ha approvato, nella seduta dello scorso 3 aprile, la delibera per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Canaletta di Zagonara, in via Zagonara all’incrocio con via Canaletta Zagonara, finanziato con 200mila euro derivanti dall’ordinanza 13 del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023. Si tratta di una di quelle opere che, con una previsione di spesa inferiore ai 500mila euro, erano affidate per l’esecuzione all’amministrazione comunale e che rientravano, appunto, nell’ordinanza 13 che aveva contestualmente allocato risorse anche per tutta un’altra serie di interventi all’interno del territorio comunale di Lugo. In particolare risultano in questo elenco le asfaltature di varie strade sia della città che del forese, opere che dovrebbero prendere il via nei prossimi mesi estivi e che erano state affidate alla società Sogesid che fa capo al ministero dell’economia, mentre sempre nello stesso elenco erano anche inseriti la sistemazione del fosso scolmatore di Santa Maria in Fabriago (200mila euro), la riparazione del ponte esistente sullo scolo Casale in via Chiese Catene a Bizzuno (300mila euro), sempre a Bizzuno era prevista la riparazione del ponte sullo scolo Casale in via Cantarana (300mila euro) e del ponte sullo scolo Tratturo in via Chiese Catene (300mila euro), la sistemazione del fosso scolmatore a Ca’ di Lugo (100mila euro), la sistemazione del ponte sullo scolo Tratturo in via Villa Lugo (30mila euro), la riparazione del ponte sullo scolo Condotiello di Bagnara in via Fondagnolo all’intersezione con via Cantoncello a Villa San Martino (75mila euro) e la demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Casale in via Lunga Superiore all’intersezione con via Plontino a Villa San Martino (110mila euro).

In questo elenco risultava anche la demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Canaletta con un impegno di spesa di 110mila euro. Questo progetto e altri dell’elenco sopra sono stati poi rivalutati con l’ordinanza 33 del 9 settembre 2024 che ha assegnato maggiori fondi, per cui dai 110mila euro iniziali si è passati ai 200mila euro che servono per procedere con il progetto esecutivo e con i successivi lavori. Intervento che con la delibera di giunta dello scorso 3 aprile potrà così prendere il via e concludersi nei prossimi mesi. Fra quelli rifinanziati ci sono anche il ponte sullo scolo Tratturo che è salito a 410mila euro e il ponte sullo scolo Condotiello che è salito a 410mila euro.

Matteo Bondi