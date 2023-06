Strade e timori, raffica di disdette

Anche chi non è stato colpito direttamente dall’alluvione sta purtroppo pagando la situazione molto difficile delle strade. È il caso della Corte dei Mori, che non ha subito danni rilevanti nella seconda alluvione, ma per via dell’interdizione al passaggio in via Valpiana si trova nelle condizioni di non poter accettare temporaneamente le prenotazioni: "Ho avvisato gli ospiti e annullato tutte le prenotazioni fino alla fine di giugno – racconta il titolare Loris Naldoni –. Noi abbiamo registrato qualche danno nella prima alluvione. Potremmo già aprire, le frane sono state rimosse ma 500 metri sopra la mia struttura la strada che portava al Lago di Valpiana è crollata quindi è stato vietato il passaggio anche a piedi in tutta la via a chiunque non sia residente in attesa delle verifiche" previste in settimana. Infine c’è chi si trova nella possibilità di tenere aperto, senza danni e senza la strada chiusa, come l’agriturismo Ca di Mezzo, sempre nel brisighellese. "Anche se siamo operativi sono piovute un sacco di disdette, anche di matrimoni – rileva Claudio Dalle Fabbriche –. Speriamo nel mese di giugno". Per il settore ricettivo collinare insomma, dopo le chiusure per covid di qualche anno fa, ed ora a causa di frane e alluvioni la ripresa totale sembra ancora piuttosto lontana.

d.v.