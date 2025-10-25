Strade, lavori per 500mila euro . Si comincia a San Pietro in Trento

Con una serie di cantieri da più di mezzo milione di euro, a Ravenna sono iniziati i lavori di rifacimento di alcune strade del forese danneggiate dall’alluvione (durata stimata: due mesi). Gli interventi prevedono il ripristino della pavimentazione stradale in via Garzanti e via Fiora a San Pietro in Trento e della pavimentazione in misto granulare in via Sale Minarda e via Trentula, sempre a San Pietro in Trento, per circa 495mila euro, annuncia il Comune.

Sarà poi risistemata la pavimentazione stradale in misto granulare in via Fosso Nuovo e via Castellina a Campiano e via Macoda a Gambellara e quella in conglomerato bituminoso di via Amadori sempre a Gambellara, per un ammontare complessivo di 135.600 euro. I lavori, i cui progetti sono in capo al Comune, rientrano nella misura “Investimenti in misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico-Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche”, nell’ambito del Pnrr.

"Con questi interventi prosegue l’attività di messa in sicurezza della viabilità danneggiata dalle alluvioni, grazie alle risorse messe a disposizione da questi bandi – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani –. La struttura tecnica comunale ha seguito con attenzione le diverse fasi del percorso progettuale, consentendo l’affidamento e l’avvio dei lavori, così da rispondere concretamente alle esigenze del territorio del forese, duramente colpito dagli eventi alluvionali". Nella prima fase l’intervento riguarderà via Garzanti e via Fiora a San Pietro in Trento e via Amadori (da via Chiesa a via Viazza) a Gambellara. Nella seconda fase dei lavori verrà invece ripristinato il manto stradale di via Macoda a Gambellara, via Fosso nuovo (da via Lunga a via Bosco) e Castellina a Campiano, via Sale Minarda e via Trentula a San Pietro in Trento.