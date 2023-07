Strade pericolose Incidenti in viale Europa "Svolte a sinistra vietate, serve uno spartitraffico"

Un altro incidente in viale Europa, un’altra vita spezzata. Quello che è successo mercoledì all’altezza del distributore Tap suona come un copione noto ai residenti della zona. Da una prima ricostruzione infatti all’origine dell’incidente in cui ha perso la vita il 62enne di San Bartolo Francesco Di Como, che in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con un suv che proveniva dalla direzione opposta, ci sarebbe il tentativo della vittima di schivare un’altra auto che stava svoltando a sinistra – in una manovra vietata – e che proveniva dalla direzione opposta. A questo proposito la polizia locale sta portando avanti le indagini per individuare l’automobilista, che se n’è andato e che era alla guida di una Bmw station wagon grigia, con le telecamere in zona. Si cerca un uomo di corporatura robusta e carnagione chiara, che parla italiano e che indossava bermuda, infradito e cappellino da baseball. Rischia la reclusione da 2 a 7 anni e l’arresto, che però, come specifica la polizia locale in una nota, è "evitabile, come ulteriori più gravi conseguenze, qualora il coinvolto si presentasse spontaneamente presso gli Uffici di un organo di polizia".

La cronaca è punteggiata di episodi simili in viale Europa, che coinvolgono mezzi intenti a svoltare a sinistra o a sorpassare. Nel febbraio 2022 un 44enne in scooter era finito al Bufalini dopo essersi scontrato, mentre stava facendo un sorpasso, contro un’auto che usciva da un distributore. Nel 2016 due ragazzi erano stati trasportati in ospedale dopo essere stati travolti dall’auto che stavano sorpassando, intenta a svoltare a sinistra. Nel 2015 altri due motociclisti erano rimasti feriti dopo aver tamponato un autocarro, fermo in mezzo alla strada nel tentativo di voltare a sinistra. E l’elenco è lungo, tanto che nel 2019 i dati dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna piazzavano viale Europa tra le strade più pericolose del Ravennate, con 20 incidenti tra il 2016 e il 2019.

Il problema è stato fatto presente più volte dai residenti. Nel 2018, nel corso della nostra iniziativa dedicata ai ’lettori cronisti’ con le segnalazioni dei cittadini, un abitante della zona aveva spiegato che "ci sono due distributori, l’uno di fronte all’altro, ma moltissimi automobilisti, ignari della doppia linea continua e del pericolo, sistematicamente si pongono al centro della strada per andare a rifornirsi dal dirimpettaio. Questo, poi, anche in uscita. È quantomeno una situazione di estremo pericolo e mi dispiacerebbe se il Comune se ne accorgesse dopo che ci sarà scappato il morto".

Rispetto ad allora, nella primavera del 2022 è stata completata una rotatoria sulla strada, all’incrocio con via don Carlo Sala. E in quell’occasione, come spiega il presidente del comitato cittadino del quartiere Poggi Marco Barlotti, era stato anche disegnato sull’asfalto uno spartitraffico, per ribadire il concetto espresso già prima dalla doppia riga continua. "Lo spartitraffico dipinto non è assolutamente sufficiente. Va creato un ostacolo fisico, come un cordolo, e serve subito: basterebbe mettere i new jersey di plastica. La gente fa ciò che vuole, tutti voltano a sinistra per andare al distributore situato dall’altra parte della strada, nonostante sia sempre stato vietato. Negli anni ci sono state tante vittime".

Da anni il Comitato avanza richieste legate alla sicurezza di viale Europa: la stessa rotonda all’incrocio con via Don Carlo Sala è stata caldeggiata a lungo dai residenti. "Avevamo chiesto anche lo spartitraffico – aggiunge Barlotti –. Tra l’altro i distributori aperti su entrambi i lati della strada offrono gli stessi servizi".