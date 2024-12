"Strade, presto oltre 2 milioni per gli asfalti"

Manutenzione e interventi pubblici restano un tema caldo per turisti e cittadini. L’assessore con delega ai lavori pubblici, Mirko Boschetti, fa il punto dei cantieri in corso e di quelli in arrivo nel 2025.

Assessore, quali sono i cantieri attualmente operativi?

"In questo momento a Cervia sono in corso numerosi cantieri. Mi scuso con la cittadinanza per i disagi che alcuni cantieri arrecano, ma sono interventi importanti e alcuni attesi da tanto. Partiamo dagli interventi Pnrr: sul viale Italia i lavori sono iniziati nelle scorse settimane e attualmente le ditte stanno ultimando il rifacimento acquedotti. L’obiettivo è arrivare alla conclusione dei lavori più impattanti entro la prossima stagione estiva. La ciclovia Anello del sale sta proseguendo ed entro la fine 2025 verrà ultimata. Il Museo delle Acque invece verrà completato nella primavera 2025. Oltre al Pnrr stanno proseguendo i lavori nella rotatoria di viale Milano. Gli intoppi dovuti alle fognature hanno rallentato l’iter, ma entro l’anno potremo concludere il cantiere e a gennaio 2025 si potrà istituire la nuova la viabilità. Si stanno concludendo, infine, gli ultimi interventi di asfaltatura già finanziati e affidati nei mesi scorsi".

Quali sono i cantieri di prossima apertura?

"Entro l’anno potrà partire un progetto da realizzare insieme all’Ausl per manutentare la zona davanti all’ospedale e adiacente all’obitorio, che da tempo necessita di un miglioramento. Inoltre partiranno i lavori già consegnati e affidati per la nuova sede di CerviaAmbiente, mentre per il nuovo Ponte sul canale Cupa i lavori verranno affidati in questi giorni e a inizio anno partirà il cantiere".

Alcuni cittadini e turisti lamentano la precarietà nella manutenzione delle strade. Cosa risponde?

"Innanzitutto che hanno ragione: c’è piena consapevolezza che le emergenze continue negli anni passati hanno rallentato molti interventi di manutenzione. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di accelerare sul tema, cercando di migliorare i nostri strumenti interni affinando un nuovo accordo quadro che sarà operativo dal prossimo anno e allo stesso tempo di incrementare le risorse economiche: stiamo predisponendo affidamenti per l’esecuzione di progetti di manutenzione straordinaria che saranno di 2 milioni e 300mila euro di asfalti da destinare alle zone più ammalorate del territorio e una novità: un capitolo di 300.000 euro solo sui marciapiedi. L’obiettivo è di mettere a terra gli interventi più importanti prima della prossima stagione estiva e proseguire in maniera regolare e continua".

Cosa risponde alla difficile questione sui pini e le asfaltature?

"Certamente la forte presenza di pini contribuisce a danneggiare di più le strade e i marciapiedi, ma il verde è un nostro tratto caratteristico e ci è utile in questi anni di cambiamenti climatici: se guardiamo dall’alto tutte le località della costa non troviamo località più verdi delle nostre. Dobbiamo sforzarci a convivere, anche se questo ha come conseguenza più interventi di manutenzione in pochi anni".

Ilaria Bedeschi