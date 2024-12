Strage di Capaci: il dettaglio della targa Ravenna e il ruolo di Chiara Colosimo

Il furgone era targato ’Ra’, Ravenna, in quell’epoca in cui le targhe riportavano ancora la sigla delle province. Almeno, questo ha raccontato un poliziotto nel primo processo della strage di Capaci, ricostruendo quanto accaduto nel pomeriggio del 23 maggio 1992, quando si compì l’attentato mafioso in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e magistrato Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Un dettaglio, quello della targa e del furgone che sarebbe passato poco prima su quel tratto di autostrada, citato ieri dalla presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo alla kermesse di FdI Atreju.

"Siamo sul cavalcavia che porta all’aeroporto di Palermo – ha detto – e c’è un imprenditore importante: è il cognato del generale Dalla Chiesa che vede un furgone. Gli sembra uno dei furgoni della sua azienda, si ferma, scende, va a controllare quel furgone perché pensa ‘quello è il mio, dovrebbe stare a Sciacca, non qui’. Va lì, dentro al furgone non c’è nessuno ma sotto, in quell’avvallamento dove tutti poi purtroppo siamo stati, dove adesso c’è un uliveto, dove i ragazzi vanno a commemorare quella strage di Capaci, c’erano due uomini che armeggiavano con del filo, probabilmente elettrico. Questo particolare lo racconta un poliziotto, Roberto Di Legami, nel primo processo della strage di Capaci".

Colosimo ha poi aggiunto che "il cognato del generale Dalla Chiesa successivamente riconosce in Di Matteo uno dei due che stava lì ad armeggiare con quel filo elettrico, che poi fu condannato per la strage di Capaci". Il poliziotto Roberto Di Legami allora "racconta un altro dettaglio – ha detto ancora Colosimo –: la targa di quel furgone era Ravenna. Si fa un gran parlare del rapporto mafia appalti, ma per capire davvero su cosa si stava lavorando in quei 57 giorni noi dobbiamo andare parallelamente su due filoni: quello più noto del filone mafia appalti e quello che in questo momento è diventato ancora più importante, che è quello di Massa Carrara, dove entra in gioco la Calcestruzzi Spa".