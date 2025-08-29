Strage di pini, pompieri al lavoro. Trenta lampioni danneggiati

Dopo la violenta tempesta che ha colpito Milano Marittima e Cervia lo scorso 24 agosto, il Centro Operativo Comunale si è riunito ieri mattina per valutare lo stato del territorio e coordinare le ultime fasi dell’emergenza. Secondo le autorità locali, la viabilità cittadina è già stata ripristinata e proseguono le operazioni per rendere nuovamente praticabili i marciapiedi danneggiati, insieme alla sistemazione della segnaletica verticale. Le prime stime parlano di circa 1.000 pini abbattuti nella pineta di Milano Marittima, di cui circa 80 nei sentieri e nelle zone frangifuoco. Dei 150 interventi segnalati ai vigili del fuoco, ne restano attualmente una decina, considerati particolarmente complessi e che richiedono personale qualificato e mezzi speciali. In vista dell’allerta gialla per temporali e vento fino alla mezzanotte di oggi, emessa dalla Regione, il Comune invita la cittadinanza alla massima prudenza, soprattutto nelle aree ancora interessate dai danni del maltempo. Le squadre di Hera hanno intensificato gli interventi di pulizia su strade e marciapiedi, mentre proseguono le verifiche di stabilità sulle piante rimaste in piedi.

Si lavora anche per ripristinare la rete di pubblica illuminazione nelle zone ancora senza luce. Hera ha reso noto che "le squadre sono intervenute domenica notte per mettere in sicurezza alcuni sostegni e tratte dell’illuminazione pubblica: i primi interventi di rimozione hanno riguardato l’area compresa tra la I e XIV traversa, in collaborazione con la protezione civile e i vigili del fuoco, andando a illuminare il piazzale di via Ascione per il deposito del legname e altro materiale inerte; alcune zone e strade erano impraticabili come via Jelenia Gora, viale Matteotti, viale 2 Giugno. Lunedì abbiamo rimosso i sostegni della pubblica illuminazione che erano rimasti incastrati sotto i pini e ripristinato provvisoriamente alcune linee di alimentazione; attualmente i vigili del fuoco stanno rimuovendo le alberature pericolose, per cui non si escludono ulteriori danneggiamenti agli impianti di pubblica illuminazione. Sono stati coinvolti circa 30 lampioni e qualche centinaio di metri di canalizzazioni che stiamo ancora quantificando. Fondamentalmente, non ci sono impianti completamente spenti, ma ci sono alcuni punti luce isolati che sono stati disattivati a causa dell’abbattimento dei pali: e che saranno ripristinati non appena la situazione si normalizzerà, poiché i vigili del fuoco stanno ancora abbattendo alberi considerati pericolosi". Resta in vigore il divieto di accesso alle pinete e ai parchi alberati, chiusi per ordinanza sindacale. Le operazioni di rimozione degli alberi caduti sono iniziate dalla pineta, con particolare attenzione agli alberi che ostacolano i canali di scolo, per garantire il regolare deflusso delle acque. I cittadini proprietari di alberi caduti, sia in aree private che pubbliche, dovranno occuparsi autonomamente dello sgombero e della pulizia affidandosi a ditte specializzate. È vietato depositare tronchi e ramaglie in strada. i.b.