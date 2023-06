"Strage di pulcini al parco Teodorico"

Una possibile strage di pulcini e nidi di fauna selvatica al parco Teodorico di Ravenna. È quanto in una nota congiunta hanno lamentato le sezioni ravennati di Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) e Italia Nostra. In particolare è stato fatto presente, sulla base di segnalazioni di cittadini, che sono iniziati i lavori di recinzione del locale laghetto per quasi 40mila euro. Ciò coincide in pieno con il periodo di nidificazione dell’avifauna: il parco è abitato da uccelli selvatici come anatre, germani reali, aironi, gallinelle d’acqua, oche e altri. Tutto attorno al laghetto ci sono cespugli e alberature fiorite, api e altri insetti. Ieri - proseguono le due associazioni - è stata disboscata tutta la parte verso il parcheggio per una lunghezza di circa 200 metri, abbattendo alberi e cespugli anche di grosse dimensioni. Dalle immagini raccolte, un nido risulterebbe essere stato distrutto. Un altro nido con germano in cova (con 16 uova) è sulla riva che costeggia il vialetto di ingresso, e verrà presumibilmente distrutto dai mezzi con l’avanzare dei lavori. Presenti anche una decina di gallinelle d’acqua con circa 7 pulcini. In tutto una ventina circa tra anatre e germani adulti, e almeno quattro nidiate e una ventina di anatroccoli, alcuni molto piccoli. Per questo si chiede l’immediata sospensione dei lavori e così come che venga fatta chiarezza su quanto finora autorizzato.