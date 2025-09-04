La ripresa dopo la strage di pini a Milano Marittima, ora c’è un nuovo rebus: i rimborsi

Milano Marittima (Ravenna), 4 settembre 2025 – Sono passati dieci giorni da quella drammatica notte del 24 agosto che ha travolto Milano Marittima come un ciclone, spazzando via in pochi minuti decenni di storia custodita nei pini che ne disegnavano lo skyline. Centinaia di alberi crollati, auto schiacciate, case danneggiate: il paesaggio che si presentava dopo il fortunale era quello di un disastro naturale che sembrava destinato a lasciare un segno profondo per mesi.

A sinistra un'immagine di una strada di Milano Marittima il 24 agosto 2025 poche ore dopo il tornado notturno. A destra la stessa strada oggi

E invece, a distanza di poco tempo, la cittadina appare incredibilmente rialzata. Chi oggi percorre viale Matteotti o viale 2 Giugno, le arterie principali che erano state completamente ostruite dagli alberi abbattuti, fatica a riconoscere lo scenario catastrofico di pochi giorni fa. I pini caduti sono stati rimossi, le strade sono di nuovo percorribili, e il turismo, seppur a fine stagione, scorre come se nulla fosse accaduto. Rimangono le radici scalzate sui marciapiedi, segno evidente di quanto è successo, e tempi più lunghi saranno necessari per il ripristino delle aree verdi.

Secondo il bilancio dei tecnici, il vento ha fatto cadere circa 350 pini. Novanta auto sono state distrutte dal crollo degli alberi, anche se il numero reale potrebbe essere più alto, considerando i danni subiti da mezzi e abitazioni private non segnalati ufficialmente. La pineta resta chiusa con ordinanza: migliaia di piante risultano pericolanti e i sopralluoghi sono ancora in corso.

MALTEMPO SULLA COSTA ROMAGNOLA. Starage di pini a Milano Marittima

Ma oltre al lavoro straordinario che ha permesso di liberare le strade in tempi record, ora si apre il capitolo più complesso: quello delle assicurazioni e dei risarcimenti. Molti cittadini che hanno visto la propria auto danneggiata in strada non avevano coperture contro gli eventi atmosferici e chiedono un intervento del Comune. Dal canto suo, l’amministrazione non dispone di una polizza che copra i danni a terzi causati dal patrimonio verde: costerebbe milioni di euro. Le richieste vengono quindi valutate caso per caso, ma la speranza concreta resta legata agli strumenti per le calamità naturali che passano dalla Regione al Governo, con tempi inevitabilmente lunghi.

La questione delle responsabilità apre scenari complessi. Se un albero cade dalla proprietà privata sul cortile o sulla casa del vicino, risponde il proprietario, con eventuale copertura della polizza familiare. Diverso il caso degli alberghi: laddove i pini interni ai giardini sono crollati sulle auto dei clienti, entrano in gioco le polizze delle strutture.

Intanto emergono anche danni meno visibili, ma non meno gravi: lo sradicamento degli alberi ha lesionato tubature del gas e dell’acqua, e in alcune zone di viale 2 Giugno e viale Matteotti l’erogazione dei servizi è ancora intermittente.

All’interno del Comune è in atto una riflessione sul futuro stesso del paesaggio urbano. Gli strumenti urbanistici di Cervia, infatti, prevedono ancora oggi la piantumazione obbligatoria di pini nei nuovi interventi edilizi. Alla luce di quanto accaduto, però, si apre il dibattito: alberi che negli anni Cinquanta crescevano in pineta, oggi si trovano compressi in un contesto urbanizzato che ne ha reso fragili le radici. È possibile che le regole vengano riviste, introducendo criteri diversi e specie più adatte a un territorio ormai profondamente cambiato. Milano Marittima, dunque, ha dato prova di una resilienza sorprendente, riuscendo in pochi giorni a cancellare dal panorama i segni più evidenti del disastro. Ma sotto la superficie resta un lavoro lungo e complicato: tra pini da abbattere, reti da ripristinare e soprattutto un contenzioso assicurativo che rischia di coinvolgere cittadini, albergatori e istituzioni per mesi.

Come già accaduto per l’alluvione del 2023, anche questa volta molte clausole assicurative rischiano di escludere eventi “straordinari” di tale portata, aprendo la strada a un nuovo terreno di confronto per giuristi e avvocati. La città si è rialzata, ma la conta dei danni e le modalità per risarcirli sono solo all’inizio.