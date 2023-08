’Stranizza d’amuri’, film alle 21.30

Si avviano verso la fase finale le proiezioni all’arena delle Cappuccine per “Bagnacavallo al cinema. Estate 2023”. La rassegna, che ha preso il via il 16 giugno, si concluderà infatti domenica 3 settembre, dopo circa ottanta serate di cinema. Questa sera alle 21.30, in via Berti 6, sullo schermo il ritorno di Giuseppe Fiorello con il suo “Stranizza d’amuri”. Domani “Emily“ di Frances O’Connor; martedì “Mon Crime“ di Ozon.