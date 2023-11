"Straordinari pagati come rimborsi. Tutti avevano lo stesso problema"

Davanti al collegio penale, presieduto dal giudice Antonella Guidomei con a latere i colleghi Cosimo Pedullà e Piervittorio Farinella, ha spiegato che il problema del pagamento degli straordinari oltre il limite di legge era comune e che al Consorzio di bonifica della Romagna occidentale lo si risolveva inserendo rimborsi chilometrici per chilometri mai percorsi. Inoltre, ha dichiarato di essersi ribellato al sistema e che da lì a poco, durante una riunione dell’ottobre 2017, per lui si decise di risolvere la situazione con una forfettizzazione di mille euro lordi al mese. Questo in sintesi è quanto dichiarato ieri in tribunale a Ravenna da uno dei sette imputati, dipendenti del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, che devono rispondere a vario titolo di truffa aggravata perché ai danni dello Stato, falso ideologico e peculato d’uso. L’imputato, incalzato dalle domande del pm Angela Scorza, ha innanzitutto chiarito il proprio ruolo all’interno del Consorzio nel periodo dei fatti contestati, dal 2014 al 2019, cioè capo settore Direzione lavori e Servizio di piena, ma si era ritrovato negli anni a svolgere mansioni di un collega che aveva avuto un incidente e di un altro andato in pensione prima che questi ultimi fossero sostituiti. È così che le ore di straordinario aumentavano fino a superare le 500 annuali. "Per i capi reparto senza forfettizzazione il limite di legge è di 250 ore annue, mentre il contratto nazionale ne prevede 225 – ha spiegato il capo settore –. Oltre quel tetto le ore venivano retribuite in rimborsi chilometrici". Poi, il dipendente del Consorzio ha spiegato come avveniva il conteggio dei rimborsi: "Ricevevamo dall’ufficio Ragioneria l’indicazione su quanti chilometri segnare per gli straordinari svolti attraverso dei tagliandini".

Il capo settore ha poi espresso tutto il suo malessere nei confronti di quel sistema: "Non mi andava bene perché avrei perso contributi ma era l’unico modo per farsi pagare gli straordinari. E comunque la consapevolezza che fosse qualcosa di grave nessuno l’aveva". Perché, come ha spiegato il dipendente del Consorzio, "ho avuto riscontro diretto che anche altri avessero il problema del pagamento degli straordinari durante una riunione sollecitata per la risoluzione del problema". E in effetti per il capo settore il problema venne risolto ma solo dopo una serie di iniziative personali. "Già in occasione dell’alluvione del 2015 mi ribellai – ha detto ieri in tribunale – e segnai 126 ore di straordinario a febbraio". Poi i dirigenti lo rimandarono ad altri colleghi finché, durante una riunione del 20 ottobre 2017, "affermai che questo sistema non mi andava bene e dunque mi venne riconosciuta una forfettizzazione per le ore di straordinario e la reperibilità con mille euro lordi mensili. In quella sede il direttore tecnico disse che, visto il costo, le situazioni sarebbero state risolte una alla volta e lì capii che il mio problema era comune anche ad altri. Bisognava intervenire ma non sono intervenuti". E ora, come ha sottolineato il capo settore, "mi vengono contestati 12.900 euro quando l’ente ne avrebbe spesi altri 16mila in costi diretti e indiretti se fossi stato pagato in busta e altri 3.300 di Tfr non conteggiato. Quindi in tre anni, almeno per me, l’ente ha risparmiato 19mila euro e non ha versato i contributi". Il processo è stato rinviato a fine novembre per l’esame degli altri imputati.

Milena Montefiori