Stratos, artista senza pari. Aperta la mostra su di lui

L’attesa è finita. È stata inaugurata ieri alle 18 a Palazzo Malagola, la mostra “Amorevolmente progredire, amorevolmente regredendo. La ricerca vocale di Demetrio Stratos ”, curata dai due co-direttori di Palazzo Malagola, Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi. Il taglio del nastro è stato preceduto da un seminario-tavola rotonda promosso in collaborazione con il Mar. Documentazione audiovisiva di performance, lezioni e concerti agli appunti preparatori legati alla sua produzione artistica, materiali che ripercorrono gli stretti legami con altri artisti – John Cage su tutti – fotografie, strumenti musicali e oggetti, cimeli e capi d’abbigliamento, fino a libri e dischi in vinile e manifesti relativi tanto al suo lavoro da solista quanto a quello con I Ribelli e gli Area. Tra le curiosità sei grandi foto della bocca di Stratos scattate da Lelli-Masotti e una stanza immersiva dove ascoltare la voce dell’artista.

L’Archivio Demetrio Stratos è stato acquisito a dicembre 2022 dal Comune di Ravenna, con co-finanziamento della Regione, direttamente da Daniela Ronconi Demetriou – vedova Stratos – che lo ha fino a quel momento custodito e ha trovato in Palazzo Malagola un luogo ideale di conservazione, fruizione e valorizzazione. Si tratta di un fondo che rappresenta il primo fondamentale nucleo in espansione d un patrimonio di rilevanza primaria tanto nell’ambito della ricerca vocale e sonora, quanto in quello degli archivi d’artista. Un fondo costituito dalla documentazione raccolta dapprima da Stratos nel corso della sua attività e poi dalla moglie Daniela. La mostra sarà aperta fino al 22 dicembre, ingresso gratuito. Orari: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (domani e domeniche solo mattina). Per informazioni info@malagola.eu tel. 348-1382632