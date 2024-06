"Stregata dal PalaBubani ecco perché sono tornata"

Il PalaBubani ha colpito ancora. È stato proprio il calore dei tifosi a convincere Rachele Porcu a ritornare a giocare nella squadra di serie A1, abbandonando i campionati minori che l’avevano vista protagonista nelle ultime due stagioni. La playmaker 27enne non si è mai ritirata dalle scene, perché dopo i due anni in maglia E-Work, con tanto di promozione in A1, e la nomina a responsabile della comunicazione e a direttore sportivo, aveva deciso di fare da chioccia alle giovani nei campionati di serie B e C. "Seguire la squadra da fuori campo in questi due anni è stato bello, ma anche molto difficile – spiega Porcu, che continuerà ad avere anche il vecchio ruolo dirigenziale – perché non potevo dare il mio contributo. La decisione di tornare l’ho presa in gara 3 dei playout. Il PalaBubani pieno, l’emozione della partita e la gioia della salvezza, mi hanno fatto pensare di voler ritornare".

Con Porcu, la capitana Franceschelli, all’ottavo anno in maglia E-Work, e gli arrivi della guardia francese Sara Roumy e dell’alapivot classe 2005 Martina Fantini, sono quattro i tasselli del roster faentino. Ora la dirigenza proverà a chiudere con la tedesca Annika Soltau, ala grande del 2005, con la playguardia Emilie Brzonova, di nazionalità ceca ma di formazione italiana, e a rinnovare i prestiti di Candy Edokpaigbe e di Francesca Grande, trattative ben avviate, anche se Edokpaigbe potrebbe provare un’esperienza nel college americano.

Luca Del Favero