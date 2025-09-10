Strisce blu a Marina di Ravenna. Per il 2026 il Comune apre a un possibile cambiamento

Potrebbe cambiare qualcosa per quanto riguarda il calendario della sosta a pagamento a Marina di Ravenna nella prossima estate. Sul tema si concentra una interrogazione, discussa ieri in Consiglio comunale, del capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani, in cui l’azzurro boccia in particolare le strisce blu a pagamento nella giornata del venerdì, "un motivo in più per non andare a Marina" come emerso quest’estate. Erano "deserte", precisa Ancarani, e la situazione deve portare a "una scelta diversa. L’anno prossimo la sosta a pagamento il venerdì non ha ragione di essere se va come quest’anno". Dunque va rivisto "completamente" il Piano della sosta, conclude incassando l’apertura dell’amministrazione.

Si dedica invece in particolare sui lavoratori stagionali di Marina e Punta marina un’interrogazione di Falco Caponegro di Fratelli d’Italia. Che nello specifico segnala da un lato come il servizio di navetto mare sia per loro inutile, con le corse gratuite a partire dalle 12 nei giorni feriali. Chiedendo di anticiparle alle 7. E dall’altro che la sosta a pagamento è "un ulteriore costo", auspicando l’introduzione di permessi dedicati ai lavoratori, contrassegni o abbonamenti.

Come osserva l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, le strisce blu hanno l’obiettivo principale di "favorire la rotazione e agevolare il ricambio dei veicoli in zone ad alta domanda". Sono presenti in tutte le zone turistiche e balneari, tuttavia "non si esclude nella prossima annualità che il calendario della sosta a pagamento sia rivisto in relazione all’andamento turistico e alle abitudini dei ravennati". Pertanto "potrebbero esserci delle scelte diverse", non si sbilancia l’assessore anche se "tra le righe" Ancarani spera di leggere lo stop al pagamento il venerdì. "Non escludiamo anche altre modifiche", risponde all’esponente di Fdi.

L’abbonamento mensile o stagionale nella sosta per i lavoratori è "un tema importante, ci sono esperienze in altri Comuni che vanno valutate". Infatti "non garantisce la certezza del posto auto". Inoltre con un elevato numero di contrassgni si ridurrebbe la sosta per i fruitori degli stabilimenti. Infine l’anticipo alle 7 del navetto è possibile, conclude l’assessore, ma il servizio deve terminare due ore prima per rispettare i turni di riposo degli autisti.