"Striscione per Albanese esposto in un edificio pubblico"

"Ancora una volta un edificio comunale viene utilizzato come palcoscenico per messaggi politici di parte, senza che l’Amministrazione intervenga". La denuncia arriva da Veronica Verlicchi (La Pigna). Sulla facciata della Casa delle Donne di via Maggiore, edificio di proprietà del Comune, "oltre alla bandiera arcobaleno già stabilmente ed illegittimamente esposta da mesi, è ora apparso anche uno striscione con la scritta “Sostegno a Francesca Albanese”. Un episodio grave, che conferma l’assenza di controllo da parte del Sindaco e della sua Giunta sull’uso degli immobili comunali, spesso concessi ad associazioni che si sentono legittimate a farne un uso politico e propagandistico". Per La Pigna "gli edifici comunali devono essere neutrali e rispettosi di tutti i ravennati". Verlicchi ha inviato una segnalazione a sindaco e prefetto, chiedendo un immediato intervento per rimuovere lo striscione; depositato anche un question time. A proposito di quest’ultimo atto, con esso Verlicchi intende "chiedere conto alla Giunta del perché si continui a tollerare che spazi comunali vengano usati per finalità politiche e propagandistiche. Il silenzio del Sindaco e della sua maggioranza è un atto di complicità politica".