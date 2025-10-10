Striscioni alle finestre. La Damiano ’boccia’ l’ipotesi di chiusura. Oggi nuovo incontro

La scuola media ’Damiano’ non si arrende e da qualche giorno su due facciate dell’edificio su via Ghiselli e via di Roma, campeggiano due grandi striscioni con su scritto, rispettivamente, ‘Vogliamo la nostra scuola nel nostro quartiere’ e ‘Vogliamo una scuola nuova’.

Il futuro della media, o meglio di tutto l’istituto comprensivo Damiano, è da settimane al centro di polemiche da quando il Comune ha annunciato che non avrebbe rinnovato nel 2027 il contratto d’affitto con la proprietà dell’edificio, quindi bisognerà trovare nuove soluzioni per la scuola. A seguito di incontri tra Amministrazione comunale, scuola e sindacati, il problema persiste perché da subito è apparso chiaro che la proposta del Comune di distribuire le classi di via Ghiselli in altre scuole della città, eliminando di fatto l’istituto comprensivo, non piaceva né alla scuola, né ai sindacati.

La scorsa settimana nell’ultimo confronto tra le parti, il Comune ha proposto l’accorpamento di due istituti comprensivi: Damiano e Novello, un’eventualità che i sindacati hanno subito bocciato.

Ieri il Comune ha inviato una mail ufficiale ai sindacati per convocare un nuovo incontro, fissato per oggi alle 17. La convocazione è arrivata dopo che Cisl e Uil Scuola e Snals avevano diffuso una nota nella quale sottolineavano di non aver ricevuto ancora notizie dall’Amministrazione.

"Prendiamo atto del tardivo riscontro e, come sempre, - osservano Cisl, Uil e Snals - confermiamo la nostra disponibilità al dialogo, ma non possiamo non evidenziare come solo dopo la nostra sollecitazione pubblica sia arrivata la convocazione. Ribadiamo che la scuola e i lavoratori non possono attendere i tempi della burocrazia o della politica, e che l’unico obiettivo deve essere la salvaguardia delle due istituzioni scolastiche e dei posti di lavoro, nel pieno interesse della comunità educativa ravennate".