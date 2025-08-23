Strocchi, proroga di 45 giorni per la palestra

Manca pochissimo all’inizio del nuovo anno scolastico. E all’Istituto professionale ‘Persolino-Strocchi’ di Faenza il ritorno tra i banchi coinciderà con l’inaugurazione della nuova palestra, completamente riqualificata attraverso risorse Pnrr. Si tratta di un importante cantiere, avviato alla fine di novembre del 2023, dal costo di oltre 3 milioni, che ha visto la demolizione del vecchio corpo edile e la ricostruzione totale sulla base della normativa vigente dal punto di vista sismico, di contenimento ed efficienza energetica, ambientale e funzionale, in continuità con il complesso edilizio presente. La conclusione dei lavori era inizialmente prevista per aprile, ma alcune sospensioni intervenute nel 2024 avevano spostato il termine all’inizio di agosto 2025. La Provincia di Ravenna tuttavia ha concesso un’ulteriore, breve, proroga di 45 giorni con slittamento di fine lavori al 26 settembre per motivazioni tecniche addottate dall’impresa che ha in appalto il completamento dell’intervento di sostituzione edilizia del corpo palestra. In pratica, come si legge negli atti, durante gli scavi è emersa la necessità di modificare il piano di posa delle fondazioni, poiché il terreno sotto al fabbricato era risultato incoerente e non idoneo a sopportare i carichi previsti in caso di sisma.

L’imprevista modifica ha richiesto dunque un prolungamento di circa 30 giorni. A ciò si è aggiunta la scoperta di criticità nell’impianto fognario esistente, risultato in parte interrotto da interventi pregressi. Pertanto l’adeguamento della rete ha comportato ulteriori due settimane di lavorazioni. La Provincia di Ravenna per tali motivi ha confermato lo slittamento concedendo alla ditta il 26 settembre come termine ultimo per la conclusione. Per gli studenti quindi, così come per le associazioni sportive che tramite il Comune hanno fatto richiesta per l’utilizzo di quegli spazi in orario pomeridiano, potrebbe essere necessario attendere qualche altra settimana per poter fruire della nuova palestra. Un periodo, va detto, comunque esiguo rispetto all’avanzamento dell’importante cantiere che restituirà una palestra moderna, sicura e funzionale alla comunità faentina. Non a caso oltre ai 2 milioni di euro di risorse Pnrr, la Provincia di Ravenna aveva finanziato il progetto con altri 700 mila euro di risorse, a cui si aggiungono 500mila euro di finanziamento dal fondo ministeriale per le opere indifferibili. Alla demolizione del precedente corpo palestra è seguita poi la costruzione di un nuovo fabbricato, leggermente più grande rispetto a quello demolito per consentire l’omologazione Coni per pallacanestro e pallavolo, al fine di rispondere all’incremento della dotazione di impianti sportivi ad uso scolastico ed extrascolastico presenti in città. Negli ultimi anni peraltro sono stati molteplici gli interventi di riqualificazione e adeguamenti avviati dalla Provincia che hanno interessato i complessi scolastici. A Faenza oltre 13 milioni di euro di risorse sono state complessivamente investite per il polo liceale, per l’Istituto Tecnico Oriani, per l’Istituto Tecnico Bucci e appunto per il Persolino-Strocchi.

d.v.