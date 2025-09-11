Strout, un Pulitzer a Invèl. Lectio magistralis alle 21

I capelli ormai bianchi raccolti, gli occhiali da vista, l’aria contenuta ed elegante, Elizabeth Strout – 69 anni, 10 romanzi pubblicati e un Premio Pulitzer all’attivo nel suo personale palmares – è oggi probabilmente la più affermata scrittrice americana vivente. Ma non è sempre stato così. "L’inizio molto lento della mia carriera molto veloce" è infatti il titolo della lectio magistralis che Strout terrà questa sera alle 21 al Teatro Alighieri. L’appuntamento, che apre l’anno della scuola di narrazioni Invèl di Matteo Cavezzali, è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Oggi alle 18 Stout sarà anche alla Tomba di Dante per leggere un canto della Divina Commedia per la lettura perpetua. Nata e cresciuta nel Maine, Strout ha studiato giurisprudenza, lavorato come cameriera in tutti i locali della città e fatto pratica in uno studio di avvocati a New York, esperienza definita "terribile". Di qui, la determinazione di continuare nella scrittura nonostante i manoscritti rimasti inediti. "Mandavo continuamente racconti alle riviste letterarie, ma sembravano non interessare nessuno. Allora pensavo: a 58 anni potrò essere ancora una cameriera e non aver pubblicato una riga, ma almeno ci avrò provato".

E infatti Strout ha 42 anni quando il suo primo romanzo ‘Amy e Isabelle’ viene pubblicato e in pochi anni diventa un best-seller nazionale. Ma è solo nel 2009, quando di anni ne ha 52, che arriva il punto di svolta: la fama mondiale, il premio Pulitzer per la letteratura e oltre un milione di copie vendute. Il tutto grazie a ‘Olive Kitteridge’, un ‘romanzo di racconti’ che segue la vita di una ex insegnante di provincia, da cui, nel 2014, è stata tratta la serie tv con Frances McDormand, Richard Jenkins e Bill Murray. Poi ‘The Burgess Boys’, ‘Mi chiamo Lucy Barton’, ‘Tutto è possibile’, ‘Olive, ancora lei’. Oggi, Strout è in libreria con ’Raccontami tutto’.

Lucia Bonatesta