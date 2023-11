Strumenti cooperativi per la crisi d’impresa

A Ravenna oggi si parlerà di strumenti cooperativi a supporto della crisi d’impresa. L’incontro è promosso da Confcooperative Romagna in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati di Ravenna, ha il sostegno della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS e della BCC ravennate forlivese e imolese. L’appuntamento è per le ore 16.45 all’Hotel Cube di Ravenna Si parlerà soprattutto delle novità che interessano la legislazione e la fiscalità delle cooperative artigiane e dei workers buyout cooperativi, strumento di salvataggio di un’azienda realizzato dai dipendenti che subentrano nella proprietà, nel corso del seminario che si svolgerà a Ravenna il prossimo mercoledì 8 novembre e che si intitola, appunto, "Strumenti cooperativi a supporto della crisi d’impresa. Dal Worker BuyOut alla Cooperativa Artigiana, le soluzioni per partire e ri-partire". Al termine dell’incontro, alla presenza della famiglia, sarà ricordata la figura di Denis Merloni, ex segretario regionale Uil.