Struttura all’avanguardia: "Servivano tanti permessi"

L’aspetto prettamente progettuale e tecnico dello straordinario stabilimento balneare dell’associazione Insieme a Te è stato curato dall’architetto ravennate Elisa Bertoni che, naturalmente, ha dovuto risolvere numerose problematiche legate ai vincoli sia dell’arenile, sia alla concessione, ufficialmente temporanea. "L’area deve poter essere riportata – spiega la stessa Elisa Bertoni – allo stato di spiaggia libera al termine della concessione, dunque le fondazioni sono in cemento ma si tratta di pannelli semplicemente appoggiati sull’arenile e le pareti delle strutture sono di legno già tagliate dal fornitore secondo le misure da noi fornite. In questo modo i tempi del cantiere sono certamente veloci, o comunque più veloci di un cantiere tradizionale, anche se l’accesso alla spiaggia per i disabili prevede molti permessi e, dunque, un grande impegno".

Il lavoro nel suo complesso è in uno stato avanzato: "In questa fase specifica – prosegue l’architetto Bertoni – sono stati costruiti tutti i volumi in legno speciale Xlam, le pavimentazioni galleggianti che sono di legno ad incastro a secco e sono già stati realizzati gli impianti. Questa settimana saranno montate le pergole con le travi in legno massello e con la pavimentazione in legno. Nelle prossime settimane saranno sistemate le tettoie con il fotovoltaico e il solare termico per garantire una certa autosufficienza, inoltre l’ombreggiamento dei teli per l’area di accesso alla spiaggia grazie alla quale gli ospiti dovranno essere protetti dal sole battente".

u.b.