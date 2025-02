Studentato allo sprint: "Sarà pronto entro l’inizio del 2027". Qui 112 posti letto

Procedono di buona lena i lavori allo studentato universitario all’angolo tra viale Farini e via Carducci: nel giro di un paio d’anni sarà pronto. "Tra la fine del 2026, al massimo l’inizio del 2027 – assicura la presidente di Fondazione Flaminia, Mirella Falconi – i lavori dovrebbero essere completati. Al momento stiamo affrontando gli aspetti tecnici: dopo aver rimosso gli arredi, sono stati smantellati gli interni. Tutto procede secondo il calendario".

La presidente di Flaminia non nasconde soddisfazione e anche un pizzico di ottimismo nei confronti della struttura che arricchirà il campus universitario ravennate di 112 nuovi posti letto. "Inoltre – prosegue Falconi – Flaminia è impegnata anche su altri fronti, in particolare per supplire al più presto alla mancanza del servizio mensa".

Ad aggiudicarsi i lavori per la realizzazione dello studentato di fronte alla stazione ferroviaria è stato il consorzio ravennate Cear: il costo complessivo è di poco più di 9 milioni di euro, 6 dei quali utilizzati per i lavori e l’acquisto di arredi e attrezzature, 3 per spese tecniche di progettazione, indagini diagnostiche e per l’acquisizione del diritto di superficie che Fondazione Flaminia verserà a Ravenna Holding.

La storia dello studentato inizia nel 2017, quando Flaminia si candida per ottenere un cofinanziamento dal ministero dell’Università per la realizzazione del progetto, e riesce a ottenere un contributo di 3,7 milioni. La lettera di invito alle imprese che avevano partecipato, ed erano state ammesse in seguito alla manifestazione di interesse, è partita nel febbraio dello scorso anno, e i sette anni intercorsi hanno inevitabilmente prodotto un aumento dei costi. Il finanziamento ministeriale è stato confermato a Flaminia nel 2023. Il progetto riguarda il condominio ‘Isola San Giovanni’, che ospitava uffici comunali e, ancora prima, una scuola media, con una parte che si affaccia su via Carducci. Sono circa 4mila metri quadrati divisi in 4 piani. Al piano interrato ci saranno i locali tecnici e una sala ricreativa. Al piano terra la hall d’ingresso, la portineria, una sala riunioni e un’aula studio. Ai piani superiori ci troveranno posto 42 stanze doppie e 12 singole, le cucine e i servizi. Su via Carducci sono previsti altri dieci minialloggi.

a.cor.