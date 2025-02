Studentessa americana violentata. La 19enne tornerà a Ravenna per raccontare tutto al giudice

Dall’America fino a Ravenna assieme ai suoi genitori giusto il tempo di raccontare cosa ricorda di quanto accaduto quel 25 agosto scorso. E di farlo davanti al giudice in incidente probatorio per congelare le sue affermazioni come se ci trovassimo a processo. Per la giovane - una studentessa americana di 19 anni - si tratta della prima volta davanti agli inquirenti italiani. Lo ha già fatto negli Usa, restituendo frammenti di quella notte, ma a Ravenna, mai: del resto era ripartita frettolosamente dopo essersi rivolta all’ospedale per essere visitata. Due gli indagati per violenza sessuale di gruppo: sono entrambi ravennati poco più che ventenni e sono difesi dagli avvocati Maria Teresa Rizzo e Giovanni Scudellari. La giovane è tutelata dall’avvocato Angelo Stirone.

Potranno naturalmente essere tutti presenti, opportunamente schermati dietro a un vetro: anche perché l’unico che potrà fare le domande sarà il gip Janos Barlotti. Dal punto di vista investigativo, le verifiche sono transitate anche attraverso l’analisi di campioni prelevati a suo tempo dalla ragazza. L’obiettivo non dichiarato è probabilmente capire se dietro a questa vicenda, che ha segnato l’estate ravennate, ci possa essere stata la cosiddetta droga dello stupro.

Le verifiche dei carabinieri dell’Investigativo, coordinate dal pm Lucrezia Ciriello, sono ancora in fase preliminare: è possibile che l’incidente probatorio servirà all’accusa da cartina al tornasole, anche se al momento è impossibile conoscere quali siano esattamente gli elementi che hanno spinto gli inquirenti a indagare (a piede libero) i due ravennati.

Secondo quanto finora emerso, la 19enne dagli Stati Uniti era a suo tempo arrivata in città nell’ambito di uno scambio culturale. Arrivata e ripartita a pochi giorni dal lamentato stupro dopo avere raccolto in fretta e furia tutte le sue cose. La linea di rottura si era palesata la notte del 25 agosto quando due ragazzi l’avrebbero violentata in città dopo averla agganciata in una festa al mare. La 19enne a caldo non aveva praticamente voluto collaborare con gli inquirenti lasciando dunque l’inchiesta su una strada decisamente in salita: anche se nelle sue ricostruzioni, rese di prima mano soprattutto ai medici, c’erano elementi fondamentali per identificare i possibili autori dell’episodio. Di sicuro il suo repentino ritorno negli Usa non aveva agevolato il percorso investigativo anche se la decisione di tornare a Ravenna potrebbe ora dare una grossa mano all’evoluzione del fascicolo.

Di fatto in prima battuta gli inquirenti avevano dovuto lavorare sulle poche confidenze che la 19enne aveva fatto alla ravennate che la ospitava, oltre che sulle parole usate con gli operatori sanitari del pronto soccorso e riportate nel referto medico.

Il contesto di tutto lo aveva offerto una festa in uno stabilimento balneare di Punta Marina Terme. Da qui, per ragioni al vaglio, lei e due giovani si erano spostati verso la città. La studentessa non era andata subito in ospedale: lo aveva fatto la notte del giorno dopo, lunedì, su consiglio dall’America dei suoi genitori. Una volta lì, era scattato lo specifico protocollo e si era messa in moto la macchina della giustizia. Ma lei era già ormai sul volo per gli States.

Andrea Colombari