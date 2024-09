Studentessa americana violentata: al vaglio testimoni e immagini

Ravenna, 31 agosto 2024 – Gli inquirenti stanno scandagliando le immagini delle telecamere sia del locale che quelle disseminate sul percorso per arrivare e per andarsene. E stanno ascoltando diversi dei giovani presenti alla serata. Al vaglio anche le parole della ravennate che aveva ospitato la ragazza a casa sua fino al repentino ritorno in patria. Ogni nuovo particolare è utile: l’obiettivo è capire al più presto chi possa avere violentato la studentessa 19enne americana giunta a Ravenna nell’ambito di uno scambio culturale e ripartita in tutta fretta dopo l’accaduto.

La rapidità della scelta compiuta dalla giovane probabilmente su consiglio dei familiari, ha praticamente annullato, per ora, qualsiasi tipo di collaborazione con gli inquirenti.

Ma la violenza sessuale di gruppo - reato per il quale è stato aperto il fascicolo, al momento contro ignoti -, rientra tra le circostanze aggravanti che caratterizzano questa tipologia di contestazioni penali: è cioè procedibile d’ufficio. E ciò significa che può essere denunciata da chiunque ne sia venuto a conoscenza. Vedi il referto dei sanitari di pronto soccorso al quale la 19enne, su consiglio telefonico dall’America dei genitori, si era rivolta all’indomani della patita violenza. O ancora le confidenze proposte a caldo alla padrona di casa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo Investigativo coordinati dal pm Lucrezia Ciriello -, la 19enne è stata agganciata domenica scorsa da individui non ancora identificati nel corso di una festa in uno stabilimento balneare di Punta Marina Terme. Da qui, sarebbe stata accompagnata verso la città, là dove sarebbe avvenuta la violenza. Le modalità fanno pensare in prima battuta a un possibile escamotage adottato per annichilire la volontà della giovane: vedi la droga dello stupro, magari infilata di nascosto in un drink. Dopotutto le sostanze in questione non hanno perlopiù odore, sapore o colore. E, attraverso il dark web, possono essere reperite per poche decine di euro.

Le più comuni sono il Ghb (gamma-idrossibutirrato) e il Gbl (gamma-butirrolattone). In taluni occasioni vengono usate pure le più diffuse benzodiazepine, farmaci pensati per contenere l’ansia, gli attacchi di panico e l’insonnia. Ma che, come i primi due composti citati, possono essere utilizzati in maniera impropria per annullare la volontà altrui.