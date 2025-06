Studentessa ferita durante lo stage in azienda. La denuncia della famiglia: "Gravi responsabilità"

Al secondo giorno di stage di alternanza scuola-lavoro in un vivaio si è gravemente ferita alla mano sinistra, utilizzando un tosaerba. È successo il 4 giugno a Castelfranco Emilia (Modena) a una studentessa di 17 anni, che ha riportato lesioni a tre dita. Dopo un delicato intervento, è rimasta ricoverata per una settimana. Quando si è ferita, perdendo il controllo dello strumento, non era affiancata dal personale aziendale. La famiglia della giovane ha subito sporto denuncia: "L’episodio - dice il legale Stove - può sottendere gravissime responsabilità. Alla ragazza sono state affidate mansioni fuori dai parametri con una macchina pericolosa". Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiamato Bruno Di Palma, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, e la preside della scuola.