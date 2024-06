Studentessa molestata. Il prof verso il processo

Palpeggiamenti nelle parti intime, atteggiamenti equivoci, vari tentativi di baciarla, regali per blandirla. Un corollario di abusi che la vittima, studentessa minorenne di un istituto superiore di Ravenna, ha confermato l’altro giorno in Tribunale. Indagato per violenza sessuale aggravata è un suo docente, ultracinquantenne. Ma ben presto, quello che lei reputava "il mio professore preferito", si sarebbe rivelato un pericoloso molestatore. Ascoltata in incidente probatorio davanti al gip Andrea Galanti e al Pm Stefano Stargiotti, in un contesto protetto e in presenza di una psicologa, per cristallizzare la prova senza necessità di doverla risentire in aula all’eventuale processo, la giovane ha confermato con decisione le accuse rivolte al docente. Sono cinque gli episodi principali, ristretti in un lasso di tempo di circa quattro mesi, vale a dire palpeggiamenti, mani infilate sotto i jeans e la maglietta, che avrebbero lasciato interdetta la ragazza, la quale ad ogni insidia reagiva cercando di parare e allontanare da sé l’adulto. Questo avrebbe approfittato dei cambi d’ora, dell’intervallo e degli istanti in cui i compagni erano altrove o distratti da altro. La vittima, tutelata dall’avvocato Cristina Magnani, ha confermato anche che in più occasioni il docente avrebbe cercato di baciarla, che le inviava messaggi ammiccanti sul cellulare e le faceva regali.

L’uomo, inizialmente, si era offerto di aiutarla dopo la bocciatura dell’anno precedente. Ma a partire dal dicembre 2023, fino al momento della denuncia scattata a fine marzo, quell’atteggiamento si sarebbe rivelato tutt’altro che professionale e finalizzato a ben altro. La difesa dell’indagato, con l’avvocato Antonio Diogene e un collega del foro di Roma, ha cercato di capire perché, a fronte delle sue reazioni di sdegno, la ragazza non avesse denunciato subito la situazione. La spiegazione starebbe nello stato di soggezione misto a incredulità che la studentessa aveva nei riguardi di un docente che all’inizio riteneva di stimare. L’uomo, messo inizialmente agli arresti domiciliari, al momento è a piede libero, ma con la misura cautelare col divieto di avvicinare la giovane e i posti da lei frequentati, quindi la scuola, ed è stato messo in aspettativa. Da quanto emerso, durante l’incidente probatorio la ragazza è apparsa credibile e coerente rispetto a quanto già aveva raccontato alla polizia, dopo essersi inizialmente confidata con la madre che subito aveva fatto partire la denuncia. Da qui è verosimile ritenere che presto la Procura si avvii a chiudere le indagini e a richiedere il rinvio a giudizio del docente, il quale finora ha sempre minimizzato i fatti dicendo che era solamente sua intenzione aiutare quella ragazza in difficoltà.

l. p.