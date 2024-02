Studenti a lezione di mosaico. Progetto della Manara-Valgimigli

Nell’ambito del progetto pluriennale ’Tessere di Memoria’ dell’istituto Manara-Valgimigli di Mezzano sul tema della bonifica, sono stati realizzati due pannelli in mosaico raffiguranti gli scariolanti romagnoli. I mosaici sono stati realizzati dalle classi coinvolte di Mezzano e di Ostia seguendo la metodologia didattica tradizionale che, sulla base di un tema prescelto, conduce allo sviluppo individuale o collettiva di un modello pittorico da utilizzare come cartone per l’esecuzione del mosaico.

Dai disegni realizzati dai ragazzi di Ostia, ingranditi nella misura opportuna, sono stati tratti, in modo partecipato dagli allievi e dalle insegnanti di Mezzano in collaborazione con l‘associazione Dis-ORDINE, due modelli pittorici adatti alla traduzione in mosaico