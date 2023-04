Studenti, che cosa aspettarsi dopo il diploma

Si è conclusa ieri, presso l’istituto Callegari-Olivetti di Ravenna, la prima edizione di ‘Piccola impresa, grande futuro’, l’innovativo format con cui Confartigianato della provincia di Ravenna ha portato un contributo di riflessione ai giovani studenti che nel giro di qualche mese si troveranno a fare scelte importanti per la propria vita formativa e professionale. L’iniziativa ha coinvolto anche l’Itis di Ravenna, il Polo scolastico di Lugo e la scuola arti e mestieri Pescarini, per un totale di 7 seminari, con oltre 400 studenti delle ultime classi, ma anche 13 imprenditori e 14 giovani neoassunti. Sono infatti stati i ragazzi a raccontare agli studenti come vivono l’esperienza lavorativa, il clima aziendale, le aspettative, le soddisfazioni, il loro apporto nell’azienda e se pensano anche di poter essere un motore di cambiamento, oltre agli aspetti di crescita personale e professionale, il rapporto con i colleghi e le gratificazioni e soddisfazioni personali.

Tutto questo, coinvolgendo anche gli imprenditori, sul significato dell’investire sui giovani e sulla propria esperienza. Nell’ultimo incontro, dopo un intervento introduttivo della dirigente Antonia Sallustio e di Raffaele Lacchini, vice presidente di Confartigianato, sono stati Alex Timoncini di Nta e Roberto Panzavolta di Fpf, ed interattivamente con oltre 100 studenti che tra poche settimane sosterranno l’esame di maturità e che sono pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Questa iniziativa, ideata e promossa dalla Commissione scuola di Confartigianato della provincia di Ravenna, ribadisce la fondamentale importanza e l’impegno dell’associazione verso il mondo della scuola, che ritiene un imprescindibile interlocutore per trasmettere la cultura tecnica e l’intelligenza delle mani agli studenti, anche per indicare una strada concreta e di soddisfazione per il loro futuro.