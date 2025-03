Studenti del liceo Ricci Curbastro e dell’Università per adulti a lezione di intelligenza artificiale

L’aula magna del liceo statale Ricci Curbastro ha ospitato ieri la lectio magistralis del professore Guido Fabbri , dal titolo ‘Vivere con l’Intelligenza artificiale: comprendere i modelli di ultima generazione e il loro impatto economico, etico e sociale’. L’evento era stato organizzato in collaborazione con l’Università per adulti Dalla Valle di Lugo. Guido Fabbri, modenese, 35enne, è professore associato di Strumenti e metodologie informatiche per la didattica digitale del dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, già ricercatore scientifico del dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna. Introdotto dal dirigente scolastico dell’istituto, Giancarlo Frassineti, in collaborazione con Enzo Cortesi, referente dell’incontro per l’Università degli adulti, ha illustrato a una platea gremita e partecipe di soci dell’Università per adulti e studenti del liceo l’universo dell’intelligenza artificiale. Partendo dal concetto di ‘dato’, Borghi ha illustrato il funzionamento delle macchine nell’analizzare le informazioni che ricevono per risolvere problemi. Oltre agli aspetti tecnici, in conclusione il prof. Borghi ha sottolineato come sia di fondamentale importanza comprendere come questi sviluppi tecnologici potranno cambiare la società, le relazioni internazionali e gli equilibri geopolitici; conoscere e adottare correttamente l’intelligenza artificiale è infatti un’abilità sempre più importante.

Il liceo Ricci Curbastro ritiene che la scuola possa avere un ruolo chiave in questo, per trasformare le nuove tecnologie in uno strumento utile al potenziamento delle competenze dei giovani.

l.s.