Studenti divisi al Liceo artistico: "Un’occupazione non democratica"

L’occupazione al Liceo Artistico divide gli studenti. Non tutti infatti erano d’accordo con le modalità usate da chi ha deciso di ‘prendere possesso’ della scuola’. Tanti studenti ieri mattina si sono radunati davanti all’ingresso di via Tombesi dall’Ova per entrare. "Gli occupanti – racconta una studentessa dell’ultimo anno – si erano barricati e non facevano entrare nessuno. Poi col megafono hanno urlato che sarebbe entrato solo chi era d’accordo con l’occupazione. Saremo stati quattrocento lì davanti e sono andati via quasi tutti. Appoggiamo diverse delle motivazioni che hanno portato all’occupazione, ma non le modalità. Gli occupanti hanno lasciato le chiavi nelle toppe così neanche il personale può aprire dall’esterno". Molti studenti contestano che non sia mai stata indetta una vera assemblea, né si si sia svolta una votazione regolare sull’occupazione. Tutto, dicono, è avvenuto in maniera confusa e poco trasparente. Intanto il tentativo di estendere anche al Severini l’occupazione non è andato a buon fine perché nessuno la sera è rimasto a dormire a scuola. "Gli occupanti – prosegue la studentessa – durante le trattative hanno rifiutato l’autogestione proposta del preside, senza però confrontarsi con gli altri". E conclude: "Riteniamo che un’occupazione come questa, di cui molti esterni alla scuola non conoscono le motivazioni, risulti inutile perché isolata rispetto alle altre

scuole. Si sarebbero potuti rivendicare i nostri diritti con manifestazioni, proteste, autogestioni e cogestioni, invece è stato deciso di procedere con la via più estrema. Ora nella scuola sono presenti adulti che nulla hanno a che vedere con noi, assieme a studenti di altre scuole. Non condividiamo l’idea di una scuola azienda, poiché il liceo artistico ci deve preparare ad una formazione in cui dovremo confrontarci con i nostri committenti. Cogliamo questa situazione per denunciare alla Provincia le infrastrutture fredde e mal gestite del Severini, da anni in queste condizioni. Chiediamo a tutti gli occupanti di cessare questo contrasto, siamo tutti studenti della stessa scuola, uniamoci in un reale collettivo in maniera democratica per rivendicare i nostri diritti, e non lasciamo che siano altri, che mai hanno frequentato il nostro liceo, a decidere per noi".