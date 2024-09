"Studenti favoriti sui lavoratori"

Chi pensa che a livello di garanzie un lavoratore abbia più solidità di uno studente si sbaglia. Ad affermarlo è Elisa Battisti, di origine trentina ma residente a Ravenna da poco più di un paio d’anni. "Mi sono spostata per lavoro, ma inizialmente ho trovato difficoltà perché gli affittuari sono maggiormente disposti a dare la casa agli studenti. Questo perché alcuni lavoratori hanno contratti corti o comunque possono sempre cambiare lavoro prima della fine del contratto, mentre uno studente offre più garanzie, perché i locatori sanno che rimarranno per almeno 2-3 anni. Gli affittuari preferiscono fare contratti di almeno un anno e i lavoratori non sempre danno questa garanzia".