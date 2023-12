Studenti in protesta contro l’istituto unico

Con i cartelli in mano si sono diretti verso il comune di Riolo Terme, e una volta giunti sotto al municipio al grido di "Sindaco, sindaco" hanno chiesto e ottenuto un lungo colloquio con la prima cittadina Federica Malavolti. La protesta spontanea è stata messa in atto ieri da oltre un centinaio di studenti dell’alberghiero Artusi, accompagnati da alcuni docenti, ed era inerente all’ipotesi di accorpamento dell’istituto con l’I.c. Pascoli di Riolo e Casola. "La proposta di soppressione del Pascoli con conseguente accorpamento all’Alberghiero, – si legge in una nota –, e il piano di dimensionamento che verrà discusso nella prossima seduta della giunta regionale è stata una decisione presa dalla Provincia di Ravenna, in accordo con il Comune di Riolo Terme, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio scolastico regionale di ambito territoriale senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni scolastiche interessate, dopo che la Regione ha perso il ricorso presso la Corte costituzionale".

Studenti e studentesse hanno quindi voluto manifestare il proprio dissenso: "L’accorpamento avrà numerose ricadute negative sull’Alberghiero, tra cui la perdita di posti di lavoro e l’eliminazione del Consiglio d’istituto, che nella scuola secondaria di secondo grado prevede la presenza dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse, oltre che dei genitori, dei docenti e del personale Ata. Verrà inoltre creato un Istituito omnicomprensivo per il quale la normativa risulta ancora estremamente carente, con le molteplici complessità che comporta mettere sotto lo stesso tetto i bambini dai 3 anni fino ai ragazzi maggiorenni. Ci sarà un unico Collegio docenti che dovrà deliberare su questioni inerenti molteplici gradi scolastici, sottraendo tempo al confronto specifico sulle questioni didattiche, per non parlare della presenza di un commissario che farà le veci del Consiglio d’istituto e della collaborazione sicuramente indebolita con gli stakeholders che, secondo la normativa degli istituti secondari di secondo grado, dovrebbero confrontarsi con il Consiglio d’istituto". Gli studenti quindi insieme ai docenti hanno presentato alla sindaca Malavolti le proprie osservazioni. "Tutte le componenti dell’Istituto Alberghiero vogliono ribadire che esso continuerà a esistere e a portare, in Italia e all’estero, la propria professionalità e competenza, difendendola con tutte le proprie forze perché la scuola per noi è una vera comunità educante". La sindaca si è resa disponibile al dialogo nonostante la manifestazione improvvisata.

Damiano Ventura