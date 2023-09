Studenti in visita al Commissariato di polizia

Una classe di studenti della vicina media Lanzoni in visita negli uffici del Commissariato di polizia a Faenza, che a febbraio del ‘64 si era trasferito da piazza del Popolo a via Manzoni. Nella foto, che risale ai primi mesi del 1975, ritrae gli studenti e la loro insegnante mentre ascoltano l’allora maresciallo Giuseppe Fragano (la polizia era ancora un corpo militare), vice comandante della sezione di pg (il comandante era il maresciallo capo Ciro Stanzione) mentre parla delle foto segnaletiche dei maggiori latitanti italiani dell’epoca che per prassi erano esposte in tutti i Commissariati.

A cura di Carlo Raggi