Studenti manganellati, binari occupati

Il 15 novembre del 1994 a Napoli la Polizia usò pesantemente i manganelli, i lacrimogeni, i calci e addirittura anche le armi da fuoco (spari in aria) contro un corteo di studenti in lotta contro la riforma della scuola. Immediata la reazione di tutti gli studenti d’Italia che proclamarono una giornata di astensione dalle lezioni per il 18 e anche a Ravenna si svolse un corteo di studenti che da piazza San Francesco percorse le strade del centro e si concluse in piazzale Farini. Qui un gruppo di ragazzi entrò in stazione e occupò i binari, senza comunque creare gravi disservizi ai treni.

A cura di Carlo Raggi