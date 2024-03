Studenti spagnoli ospiti della ‘Don Minzoni’

Si è da poco conclusa la visita à di otto alunni spagnoli presso la scuola ’Don Minzoni’ nell’ambito del progetto Erasmus Plus. Arrivati in Italia il 19 febbraio, i ragazzi della Escola de Navàs (Barcelona) sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio Comunale, Massimo Cameliani. Ospiti di famiglie di alunni della ’Don Minzoni’ coinvolti nel progetto, gli studenti spagnoli, accompagnati dai loro docenti, hanno condiviso i momenti di vita quotidiana di una settimana scolastica degli studenti ravennati. È uno scambio di esperienze tra studenti europei che il progetto Erasmus Plus promuove. Accompagnati dai loro insegnanti, dai docenti, dagli alunni, da alcuni genitori e dalla dirigente scolastica dell ‘I.C. ’San Biagio’, Marilisa Ficara, gli alunni spagnoli dopo aver incontrato il Presidente Cameliani hanno svolto una sessione di lavoro presso la sede dell’Assessorato alle Politiche Europee. A breve otto alunni della ’Don Minzoni’ si recheranno a loro volta ospiti in Spagna.