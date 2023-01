Studenti universitari a spalare la neve

Nel 1979 la neve caduta per 12 ore a Capodanno (una quindicina di centimetri) rimase sulle strade (soprattutto quelle comunali e statali) causando incidenti e blocchi della circolazione per via del gelo (anche meno 15) che si protrasse fin verso il 10. La nevicata colse impreparato il Comune (non c’erano piani antineve) e il tutto fu aggravato dal fatto che all’epoca per la pulizia delle strade ci si avvaleva soprattutto di spalatori occasionali ricercati fra i disoccupati. Alla prima chiamata risposero cinque studenti universitari, il secondo giorno si presentò una cinquantina di persone.

A cura di Carlo Raggi