Studi romagnoli, torna il convegno internazionale

Appuntamento culturale di rilevanza internazionale quello che torna a Cervia, dopo 25 anni, dal 6 all’8 ottobre. Sarà infatti il teatro comunale Walter Chiari a ospitare il 74esimo convegno internazionale di Studi romagnoli. Dopo un quarto di secolo ma per la quinta volta la città di Cervia, profondamente legata al sale, ospiterà il prestigioso appuntamento alla presenza anche dell’illustre Jean-Claude Hocquet, direttore di ricerca della Facoltà di Scienze Umane dell’Università di Lille e massimo esperto mondiale del tema del sale nei secoli scorsi nonché profondo conoscitore della realtà cervese. Cinquantotto i relatori fra italiani e stranieri che prenderanno parte alla tre giorni di studi. Jean-Claude Hocquet aprirà la giornata di sabato 7 ottobre con una lectio magistralis dal titolo ‘Il sale di Cervia nell’economia dell’Italia e dell’Adriatico settentrionale (secoli XII-XVII)’. Il convegno si rivolge a studiosi, studenti, ordini professionali e all’intera cittadinanza. I lavori saranno quindi a ingresso libero e aperti al pubblico.

"Per Cervia è un grande onore ospitare nuovamente il convegno di Studi romagnoli – dichiara il sindaco Massimo Medri –. Il convegno significa approfondimento culturale a tutto tondo sulla nostra realtà territoriale con grande beneficio per la città e grande interesse per tutta la cittadinanza". Gli atti delle giornate di studi saranno pubblicati entro un anno nel volume dedicato al convegno di Studi romagnoli 2023 che rientrerà nella serie degli ‘Studi romagnoli’ e verrà presentato in occasione del convegno 2024. "La Società di Studi romagnoli è lieta di poter tornare dopo 25 anni a Cervia con un convegno internazionale interamente dedicato alla ricerca su un territorio di importanza cruciale non solo per le fiorenti civiltà che lo hanno attraversato ma anche per la sua odierna vocazione di terra di incontro tra persone e culture – spiega Alessia Morigi, presidente della Società di Studi romagnoli –. Questa cifra identitaria di Cervia trova piena espressione in tutte le dimensioni richiamate nelle sei sessioni del convegno ma è rappresentata particolarmente bene dall’archeologia, della quale tutti conoscono il potenziale in termini di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ma anche la naturale inclinazione a promuovere il dialogo tra persone e mondi diversi". Delle sei sessioni, infatti, tre saranno dedicate all’archeologia e includeranno le indagini archeologiche avviate nel 2019 a Cervia, con interventi sullo scavo, la ricognizione sul terreno, le prospezioni geofisiche, le indagini ambientali, gli studi numismatici, l’archeologia dell’architettura, la cartografia archeologica digitale e l’archeologia pubblica.

Ilaria Bedeschi