Studio Azzurro, a palazzo Mazzolani l’installazione del gruppo di artisti

Domani alle 18, nella sede di corso Mazzini 93, l’Isia di Faenza presenta Bottega Studio Azzurro, incontro pubblico con il noto gruppo di artisti dei nuovi media Studio Azzurro. Seguirà l’inaugurazione dell’installazione interattiva creata dal workshop ‘Racconti per immagini. Laboratorio Studio Azzurro con gli studenti di Isia di Faenza’. "Allestita a Palazzo Mazzolani – sottolina Maria Concetta Cossa, direttrice di Isia Faenza – l’installazione vedrà il coinvolgimento del pubblico partecipante. Ringrazio in particolare i docenti Daniela Lotta e Andrea Pedna per il coordinamento e l’affiancamento a Studio Azzurro nell’organizzazione e realizzazione del progetto con i nostri studenti e studentesse".