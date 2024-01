Studio di commercialista ha bisogno di un impiegato

Un posto da impiegato o da impiegata è disponibile per uno studio di commercialisti, l’offerta scade il 24 gennaio 2024.

Uno studio di commercialisti di Ravenna cerca un

impiegato da inserire nel proprio organico, ovviamente a norma di legge l’offerta di lavoro è rivolta ad ambo i sessi. È richiesto un diploma in Ragioneria o una Laurea triennale in Economia e Commercio. È richiesta una pregressa esperienza e le opportune conoscenze informatiche relative alla contabilità ordinaria e semplificata di imprese e alle dichiarazioni dei redditi. L’orario di lavoro previsto per la posizione ricercata va dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30 con possibilità di accedere ad un eventuale part time.