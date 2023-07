Studio Murena, musica dal futuro Live e dj set a Marina di Ravenna

Sono sulla bocca di tutti gli Studio Murena, protagonisti del concerto di questa sera alle 21 all’Hana-Bi (viale della Pace 452 G, a Marina di Ravenna). In programma, a partire dalle 18, c’è una giornata a base di musica live, dj set e craft beer. Lo Studio Murena nasce a Milano nel 2018. Nel 2019 inizia a collaborare con Costello’s Records, con cui lavora alla release del disco Studio Murena. Dopo essersi esibita nei più prestigiosi festival italiani durante l’estate 2021, a fine anno la band presenzia all’interno del mediometraggio “O Night Divine” realizzato per Zara dal regista Luca Guadagnino, viene arruolata per una rec session per il nuovo disco di Dardust ed entra infine in studio a registrare un nuovo disco a Milano con Tommaso Colliva. Nasce ’WadiruM’, tra poliritmi africani, elettronica e rap. Protagonisti dei dj set Sara Mautone e dj Rou.